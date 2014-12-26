Требуется небольшая crm

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен16 заявок252 просмотра

Требуется написать небольшую crm с нуля, от программирования до дизайна. Основное назначение: хранение информации о клиентах, поставщиках, складе и т.д.

Сайт должен справляться с высокой нагрузкой, быть хорошо защищенным от разного рода аттак с максимальной защитой пользовательских данных. Важное условие быстрая скорость работы.

Обязательным условием является безопасная сделка или оплата по факту выполненных работ, возможно поэтапно.

11 лет назад
ekirts
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

VKomlev
35 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
37 отзывов(-2)
11 лет назад
$2000
30 дней
Проект выполнен в срок, в соответствии с техническим заданием! По пунктам: - за время работы всегда был на связи; - работа выполнялась крайне быстро; - были предложены и воплощены полезные дополнения к проекту; - все изменения вносились, без какого-либо обсуждения по типу "зачем это надо". В целом очень доволен работой! Виталий ответственный и исполнительный, вникает в суть задания, стараясь получить максимально хороший результат. Всем рекомендую!
Спасибо за плодотворное сотрудничество, работа была поставлена на высоком уровне. Александр был заинтересован в получении качественного решения, был готов уделять проекту время. Это позволило работать в высоком темпе, сверяя результаты, и получить в итоге результат, удовлетворяющий требованиям заказчика. Рекомендую Александра как надежного партнера, в дальнейшем буду рад оказать помощь в развитии его проекта.

Заявки фрилансеров

VKomlev
35 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
37 отзывов(-2)
11 лет назад

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