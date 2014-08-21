Собрать форум

Доброго времени суток!

Нужно собрать простенький форум. Движок на ваш выбор.

Определенного ТЗ давать не буду. Прикрепил картинку к заданию. Все должно быть так же как на ней. Там ничего особого нет, кроме интегрированного горизонтального меню с нашего интернет-магазина. Магазин выполнен на CMS OpenCart.

Бюджет 2000 руб

Срок до 4 дней