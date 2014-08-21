Собрать форум

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен5 заявок115 просмотров

Доброго времени суток!

Нужно собрать простенький форум. Движок на ваш выбор.

Определенного ТЗ давать не буду. Прикрепил картинку к заданию. Все должно быть так же как на ней. Там ничего особого нет, кроме интегрированного горизонтального меню с нашего интернет-магазина. Магазин выполнен на CMS OpenCart.

Бюджет 2000 руб

Срок до 4 дней

Opencart
11 лет назад
original77
Рамиз 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Zero_real
Евгений 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$60
2 дня
Большое спасибо Евгению, проявил себя с самой лучшей стороны. Вежлив в общении. Работу свою знает, предложил варианты на выбор. Собрал все без лишних разговоров и затяжек по времени. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик. Было приятно сотрудничать. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Zero_real
Евгений 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сайт автоматизирующий работу с документами

    Сделать сайт который автоматизирует работу организации, оказывающей услуги в области пожарного надзора. Подробное техническое задание в прикрепленном документе. Сайт является частью дипломного проекта и будет внедряться в реальную эксплуатацию. Всё необходимо выполнить с помощью ...

    CSSMySQLPHP
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Одностраничник по примеру БМ

    $50

    Необходимо создать одностраничник в сжатые сроки Предоставить варианты шаблонов для возможности выбору заказчика Пример функционала одностраничного сайта: http://fabrikamishek.com.ua Тематика одностр сайта - автомобили, сто, техопмощь, тюнинг

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать несколько Landing Page

    $50

    Требуется специалист в области создания и оптимизации Лэндингов для построения нескольких одностраничников на разные темы. Один из них представлен здесь: www.rosposhiv.com Желательно чтобы стоимость каждого сайта не превышала 50 у.е.

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Landing page под ключ

    Добрый день! Требуется создать подписную страницу для сбора подписчиков «под ключ». Шаблон который нравится http://bizkon.org/bizkonference/ по структуре Примерное задание в прикреплении. Жду Ваших предложений по ценам. Мне ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта турфирмы

    Добрый день. Интересует создание сайта-визитки для турфирмы. Сайт должен быть написан на Joomla. Дизайн шаблона сайта находится по ссылке: http://galior-market.ru/board/read16844 Дальнейшие "наполнители" сайта готова согласовывать с исполнителем. ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание лендинговой страницы

    Добрый день! Требуется создать продающую посадочную страницу с высоким уровнем конверсии "под ключ". Примерное задание в прикреплении, но надо добавить оплату через сайт и полностью расписать кнопку "заказать", наметки этого так же имеются. ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Агрегатор посылок из-за рубежа

    Требуется сайт - агрегатор посылок из-за рубежа. С личным кабинетом, в котором будут учитываться покупки, оплаты, отслеживаться посылки. И админкой с соответствующими функциями для администратора. Ближайший аналог - http://www.ukayshopping.com ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад