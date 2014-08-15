Требуется сайт - агрегатор посылок из-за рубежа. С личным кабинетом, в котором будут учитываться покупки, оплаты, отслеживаться посылки. И админкой с соответствующими функциями для администратора.

Ближайший аналог - http://www.ukayshopping.com

От исполнителей, подающих заявки, я ожидаю, что вы зарегистрируетесь на данном сайте, посмотрите в деталях, как что там устроено. Процесс совершения покупки - в целом аналогичный, по ссылкам с сайтов-магазинов. Что-то нужно сделать проще (например, не обязательно привязывать к аккаунту внутренний кошелек, можно сделать процесс оплаты отдельно каждой покупки), что то сделать логичнее (процесс заказа на аналоге - не самый простой).

Заявки со словами "Сделаю" - не рассматриваются. Изучаю только обоснованные предложения, в которых указана платформа, на которой планируете делать, "узкие" места, которые вы видите в проекте, заданы ключевые вопросы.

Цену указывайте, пожалуйста, отдельно за программинг и отдельно за дизайн (если вы выполняете и его тоже).

Спасибо.