Multi-Vendor Интернет Магазин

Для того чтобы подать заявку на данный проект:

1) внимательно ознакомьтесь с ниже-приведенным описанием задания

2) укажите на базе какой Multi-Vendor eCommerce платформы Вы рекомендуете реализовывать данный проект. Обоснуйте свой выбор

3) укажите ссылки/описание подобных проектов выполненных Вами

4) Для каждого требования / feature укажите:

- присутствует ли feature в исходной версии платформы которую Вы рекомендуете

- имеется ли в наличии платный / бесплатный плагин / модуль реализующий то что надо. есть ли у вас опыт работы с этим модулем

- если требование custom / уникально - сколько часов потребуется на реализацию этого требования

4) предоставьте общую оценку сложности проекта включая:

- число часов для реализации всех требований

- число часов Вы сможете работать в неделю

- число недель требуемое Вам для завершения всего проекта учитывая вашу занятость, выходные и т.д.

- вашу общую оценку проекта в $$

=================================

нижеприведенное содержание является переводом с английского - извинения за ошибки

1 Обзор

Конечный продукт будет являться гибридом multi-vendor ecommerce платформы и узконаправленной социальной сети. Технически, эта платформа будет представлять собой комбинацию двух систем:

1) Multi-Vendor eCommerce Platform.

2) социальная платформа на основе Drupal Commons (http://www.acquia.com/products-services/Drupal-фонда-социально-бизнес-ПО)Детали этой системы содержатся в отдельно опубликованном проэкте с названием: “Drupal Commons - тема и функционал”

Этот документ описывает требования к выше упомянутой системе # 1 - Multi-Vendor eCommerce Platform.

2 . Требования

2.1 Базовая Multi-Vendor eCommerce Платформа

В настоящее время рассматривается два кандидата в качестве базовой платформы:

CS-Cart(http://www.cs-cart.com/multivendor.html)

Magento(http://magento.com/) + один из multi-vendor plugins (http://www.magentocommerce.com/magento-connect/catalogsearch/result/?q=multi-vendor&pl=0)

Все ниже приведенные требования будут реализованы поверх выбранной платформы. Таким образом, выбранная платформа должна предлагать как можно больше "out-of-the-box" / встроенных возможностей.

Эти требивания/features составят MVP (Minimum Viable Product), направленный на тестирование бизнес-модели. При успешном тестировании будут последующие релизы.

Следовательно, выбранная платформа должна быть гибкой, scalable предполагая дальнейшее развитие.

Первоначальный рынок: США

Некоторые из требований могут быть удалены,если они не доступны в выбранном платформе и слишком сложны для реализации с нуля. Все нестандартные функции которые безусловно должны быть реализованы помечены (custom)

2.2. Дизайн (custom)

реализовать responsive/”пропорционально-резиновую” тему. Будет предоставляться PSD дизайн.

2.3. электронной коммерции Особенности

2.3.1. Главная Страница

Списокстраниц категорий

полнотекстовый Поиск

поиск поставщика

расширенный поиска

2.3.2. Страница результатов поиска

сортировка

нумерацию страниц

2.3.3. Страница продукта

возможность показать / продать как физические товары (пример: одежда) так и услуги (пример: консультация по диете) так и цифровые продукты (пример: статический PDF file)

2.3.4. Консоль администратора

утвердить заявку поставщика на открытие магазина

способность включения / выключения отзывов для некоторых категорий продуктов

возможность установки комиссионного % с поставщика

способность утвердить / не утвердить продукцию поставщиков - полностью контролировать то, что добавляется в основной каталог продукции

способность определить, какие категории представляют физические товары (которые могут быть отправлены почтой), а какие услуги (предоставляемые поставщиками в более позднее время)

центральный каталог продуктов общий для всех поставщиков

2.4. Multi-vendor Features

2.4.1. Несколько продавцов в одной витрине

Товары всех вендоров хранятся в общем каталоге. Посетители сайта делают покупки у разных продавцов со всего мира через один интернет-магазин.

2.4.2. Страница подачи заявки на открытие магазина

Пользователи должны иметь возможность подать заявку на открытие магазина. Администратор должен одобрить

2.4.3. Страница поиска по поставщикам (Custom)

поиск поставщика на основе дополнительных параметров включая Geo Location (custom)

2.4.4. Страница поставщика / продавца

логотип

о продавце

список товаров / услуг

ссылка, указывающая на страницу профиля в Drupal (Custom)

2.4.5. Платежи

платформа будет удерживать комиссию со всех покупок. Все платежи за минусом комиссионных % пойдут непосредственно на счета поставщиков. Платформа должна предоставлять возможность устанавливать различные комиссии % для каждого поставщика индивидуально. Скорее всего PayPal будет основной платежная система.

2.4.6. Админ Консоль Продавца

Каждый продавец будет снабжен отдельной админ-панелью позволяющей:

управлять своими настройками

управлять продуктами

установить логотип

принимать возврат товаров и осуществлять возврат денег

просматривать заказы

выбирать почтовую компанию для отправки товаров

2.5. Платформа

2.5.1. Integration between the marketplace and Drupal Commons (custom)

Несколько точек интеграции:

главное меню магазина будет иметь ссылку на Drupal Commons

Страница продавца / поставщика будет иметь ссылку на профиль продавца в Drupal

Платформа должна будет полагаться на механизм аутентификации используемый в Drupal:

Платформа должна проверять наличие валидного cookie (установленного Drupal) в запросе пользователя. Необходимо выяснить конкретный механизм аутентификации Drupal и синтегрироваться с ним

любые запросы с отсутсвующй / невалидной аутентификацией должны перенапрявляться на Drupal’s Login Page

2.5.2. Performance

The platform’s implementation/deployment should be able to sustain projected load for the 1st major release and be scalable to support the upcoming ones:

1st major release (applies to this document):

# of unique visitors per day

# of page views per day

# of purchases per day

# of vendors

2nd release - all above numbers X 10

2.5.3. Caching

The available platform’s caching has to be fine tuned. It might be necessary to setup external cache such as Varnish, apache traffic server, etc.

2.5.4. Logging

All transaction have to be logged in database or log files

2.5.5. Page Resources

js/css have to be bundled/minified

media content (js/css/image) has to be served from a CDN

2.5.6. Upgrades

None of the implemented customizations should touch core platform’s functionality which would prevent the implemented solutions from platform upgrades

2.5.7. Analytics

The marketplace has to expose analytics reports

2.5.8. Production and QA Deployments

Production environment has to be setup to host the marketplace

Identical QA Environment has to be setup for testing

Deployment instructions have to be documented