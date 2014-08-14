Создать сайт под ключ на основе выбранного ворд пресс шаблона и плагина и заполнить его медиа в течении недели соблюдая приложенную инструкцию бюджет 3 тыс руб ) шаблон и плагин уже куплены
Требуются разработчики баз. уровня по ROR и C#
Срочно нужны разработчики начального уровня по Ruby On Rails (ROR) и C# (необязательно обладать обоими навыками сразу):
Что получите:
- позадачную оплату;
- колоссальный опыт в копилку от разработчиков уровня Senior;
- потенциал для входа в команду Senior;
- дальнейший вход в элитную команду разработки сложных и $$$вкусных$$$ проектов, включая стартапы!
Что от вас требуется:
- знание базового уровня ROR и/или соответственно C#;
- обязательность;
- желание развиваться и нестандартно мыслить;
- связь по скайпу или viber/whatsapp и через нашу систему постановки задач, в экстренных случаях связь по телефону (неважно где вы находитесь с точки зрения географии).
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Пожалуйста, не пишите в личку и отвечайте сразу на проект/вакансию. Указывайте скайп для связи в ответе. Указывайте также свой опыт в ROR и/или C#.
Заявки фрилансеров
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