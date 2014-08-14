Требуются разработчики баз. уровня по ROR и C#

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Закрыт10 заявок200 просмотров

Срочно нужны разработчики начального уровня по Ruby On Rails (ROR) и C# (необязательно обладать обоими навыками сразу):

Что получите:

- позадачную оплату;

- колоссальный опыт в копилку от разработчиков уровня Senior;

- потенциал для входа в команду Senior;

- дальнейший вход в элитную команду разработки сложных и $$$вкусных$$$ проектов, включая стартапы!

Что от вас требуется:

- знание базового уровня ROR и/или соответственно C#;

- обязательность;

- желание развиваться и нестандартно мыслить;

- связь по скайпу или viber/whatsapp и через нашу систему постановки задач, в экстренных случаях связь по телефону (неважно где вы находитесь с точки зрения географии).

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Пожалуйста, не пишите в личку и отвечайте сразу на проект/вакансию. Указывайте скайп для связи в ответе. Указывайте также свой опыт в ROR и/или C#.

Ruby
11 лет назад
idea4web
Михаил 
42 года
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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