Сайт ретранслятор ставок

Здравствуйте разработчики!

Необходим сайт для компании которая дает прогнозы на финансовых рынках,

Необходимо разработать платформу, которая будет посредником между заказчиком и рынком. Пример сайта где будут делаться ставки http://marathonbet.ru

Дизайн не нужен. Нужно только программная реализация следующего функционала:

есть к примеру сайт ставок, необходимо через сайт заказчика разработать платформу, которая может делать ставки на сайте заказчика и они будут дублировать на основной сайт ставок http://marathonbet.ru. Это нужно, чтобы клиенты не знали какие прогнозы и не могли их перепродать. Поэтому на сайте заказчика нужно сделать просто окошко для входа, сумму и кнопку ОК. И это все по уже спланированному алгоритму системой поставилось на сайте ставок. Вот такая примерная картинка.

Необходимо ваше видение реализации, сроки и цены.

Повторюсь дизайн и сайт под ключ нет необходимости делать, но это можно обсудить. Важно сделать этот модуль, чтобы его можно было повесить на любой сайт.

Сайт предполагается на MODX или на фреймворке типа Yii