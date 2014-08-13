Программист

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Закрыт6 заявок189 просмотров

Необходимо создание лендингов под ключ на сервисе-конструкторе.

Тематика самая разная, возможно большое количество заказов, если сработаемся.

Все подробности в переписке.

Обязательно наличие портфолио по лендингам.

11 лет назад
Itareo
30 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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