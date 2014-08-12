Нужно создать сайт по аналогу

beacon.getsy.co

но более подробное тз - пришлю . Т.е. он будет примерно так же сделан , но с другим контентом , 1й блок надо будет поменять , сделать что то похожее , т.е. в целом , дизайн будет другой и его надо будет сделать , т.е. сайт под ключ на примере того , что написал.

пишите цены и сроки.