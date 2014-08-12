Сайт для автосервиса

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Закрыт39 заявок229 просмотров

Чем мы занимаемся!

1) Полировка автомобиля

2) Удаление вмятин без подкраски

3) Покраска автомобиля

4) Антикоррозионная обработка

5) Шумоизоляция автомобиля

Нужен сайт под ключ с возможностью размещения статей, онлайн публикация фото машин с которыми производиться работа, обратная связь, как нас найти, онлайн оценка стоимости работ, он лайн консультация с клиентом

Бюджет скромный, так что принимаю предложения

11 лет назад
Xoriok
Антон 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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