Доброго времени. Нужно сделать сайт точно такой же - https://www.picanova.de/ Дизайн уже есть. Внимательно читайте ТЗ и смотрите предварительно файлы. Работаю БЕЗ предоплаты. ...
Сайт для автосервиса
Чем мы занимаемся!
1) Полировка автомобиля
2) Удаление вмятин без подкраски
3) Покраска автомобиля
4) Антикоррозионная обработка
5) Шумоизоляция автомобиля
Нужен сайт под ключ с возможностью размещения статей, онлайн публикация фото машин с которыми производиться работа, обратная связь, как нас найти, онлайн оценка стоимости работ, он лайн консультация с клиентом
Бюджет скромный, так что принимаю предложения
Заявки фрилансеров
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