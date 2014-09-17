Нужна реализация сайта

Здравствуйте! Нужен бюджетный и оперативный вариант реализовать сайт - легкий красивый блочный дизайн, все крупное, но без излишеств. Корректная кроссбразерная, кроссплатформенная верстка, понятная и корректная CMS.

Контетна не много, поэтому можно сделать что-то по типу лендинга, только с 3-4 дополнительными страницами.

В ТЗ есть примеры, что нравятся. Только обязательно на Главной странице должна быть форма обратной связи.

Выставляйте стоимость и срок. Спасибо.