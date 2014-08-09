Туристический сайт

Требуется команда для разработки сайта: дизайнер, верстальщик, программист(ы). Основные требования:

- дизайнер: лёгкая графика и отсутствие желания навязывать заказчику свои вкусы (но предложения приветствуются):

- верстальщик: умение сверстать сайт в Блокноте:

- программист: PHP/Perl, SQL, разработка нагруженных сайтов и больших БД (знание JavaScript подразумевается по умолчанию);

- команда (или её руководитель, если команда распределённая) должна быть в Санкт-Петербурге.

Плюсами будут:

- знание хостеров (включая иностранных): кто что предлагает, на каких условиях, какие языки программирования и БД поддерживает;

- опыт разработки многоязычных сайтов:

- опыт разработки сайтов из сферы туризма.

Обязательно наличие работающих примеров (функционирующие сайты).

Работа не на месяц. Работать нужно быстро.