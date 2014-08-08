Здравствуйте, нужно создать сайт, на котором будут лотереи, викторины и т.д (детально во вложении)
Команда программистов и верстальщиков на аутсорс
Для постоянного, плодотворного сотрудничества, нашей вебстудии требуются исполнители на реализацию проектов различной сложности. Нам нужны программисты, верстальщики, дизайнеры, копирайтеры, готовые качественно и оперативно выполнять свою работу. Задачи будут как мелкие (внести мелкие правки на сайт), так и крупные-создание крупных порталов и их поддержка.
Необходимо знать и уметь работать с различными cms, в том числе и с самописными. Часто требуются исполнители на Битрикс, Модх, Друпал, Джумла, Host cms, Wordpress.
Требуются ответственные люди, которые будут постоянно на связи в рабочее время.
Оплату гарантируем вовремя.
Нам интересно сотрудничество с адекватными ставками за выполненную работу. Примерную себестоимость работ мы знаем. У нас уже есть команда дизайнеров и программистов, но заказов больше, чем они успевают выполнять.
Скидывайте свои заявки с обязательным указанием расценок на ваши услуги.
Указывайте портфолио своих работ.
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