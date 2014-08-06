Галерея на WP

Добрый день!

Не работает в админке WP Галерея.

Вообщем в админке все отлично, то есть добавляю фото: Добавить медиафайл, Создать галерею и Добавить. В результате в админке выглядеть -смотри скрин 1.

А на самом сайте и близко нет галереи-смотри скрин 2.

Нужна помощь, то есть сделать для любой страницы, записи чтоб можно было делать галерею.

спасибо

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