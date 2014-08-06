Добрый день Нужен сайт по страхованию. Есть действующий сайт http://zastrahovan.dp.ua на вордпрессе. Необходимо переделать (доделать): 1. Дизайн (простой) 2. Присутствие он-лайн калькулятора автостраховки 3. Форма для заказа страховки ...
Галерея на WP
Добрый день!
Не работает в админке WP Галерея.
Вообщем в админке все отлично, то есть добавляю фото: Добавить медиафайл, Создать галерею и Добавить. В результате в админке выглядеть -смотри скрин 1.
А на самом сайте и близко нет галереи-смотри скрин 2.
Нужна помощь, то есть сделать для любой страницы, записи чтоб можно было делать галерею.
спасибо
Послеоплата на карту любого банка Украины.
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