Нужен сайт по автострахованию

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок168 просмотров

Добрый день

Нужен сайт по страхованию. Есть действующий сайт http://zastrahovan.dp.ua на вордпрессе.

Необходимо переделать (доделать):

1. Дизайн (простой)

2. Присутствие он-лайн калькулятора автостраховки

3. Форма для заказа страховки

4. Раздел новости, осаго, каско, зеоленая карта)

5. Раздел лучший агент

6.Рассылка заказа агентам ( после оформления заявки на сайте - рассылка агентам)

Пример :

http://polismart.com.ua

http://agent-online.com.ua

http://ru-polis.com

Возможн необходима мобильная версия сайта.

WordPress
11 лет назад
VladimirN
Володя 
42 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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