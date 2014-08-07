нужен опытный тим лидер для управления разработкой проекта. Суть такая:

есть инстаграм бот , который написан под зеннопостер, который развернут на сервере. Сейчас все действия с ним осуществляются либо вручную либо через отдельные скрипты.

задача сделать сайт, как систему управления проектами для инстабота по примеру instagress.com

Задача тим лидера сводится к проработке проекта, подготовки плана графика проекта, внедрению в команду штатного программиста который будет потом поддержку осуществлять, привлечение сторонних программистов, дизайнера, верстальщика.

На выходе должен сдать отлаженный проект.

ВНИМАНИЕ: меня интересует сейчас только стоимость ваших услуг в месяц как тим лидера\программера, который будет работать по 8 часов каждый день с понедельника по пятницу до сдачи проекта с отчетом по времени и проделанным мероприятиям. Срок и оплата обсуждаются.

Так же прошу указать проекты, которые были реализованы под вашим руководством

Все работы будет строиться строго по регламентам с отчетами, со штрафами за срывы сроков и т.д. Кто привык работать в свободном полете и не отвечать за сроки, проходите мимо

Если у вас нет опыта координации работ, опыта руководителя небольшой команды - не пишите