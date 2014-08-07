Необходимо сделать лендинг, который продаёт жидкость для защиты экрана телефона по всем канонам создания лендингов. детали при рассмотрении портфолио и получение вашей цены.
Тим лидер для управления разработкой проекта
нужен опытный тим лидер для управления разработкой проекта. Суть такая:
есть инстаграм бот , который написан под зеннопостер, который развернут на сервере. Сейчас все действия с ним осуществляются либо вручную либо через отдельные скрипты.
задача сделать сайт, как систему управления проектами для инстабота по примеру instagress.com
Задача тим лидера сводится к проработке проекта, подготовки плана графика проекта, внедрению в команду штатного программиста который будет потом поддержку осуществлять, привлечение сторонних программистов, дизайнера, верстальщика.
На выходе должен сдать отлаженный проект.
ВНИМАНИЕ: меня интересует сейчас только стоимость ваших услуг в месяц как тим лидера\программера, который будет работать по 8 часов каждый день с понедельника по пятницу до сдачи проекта с отчетом по времени и проделанным мероприятиям. Срок и оплата обсуждаются.
Так же прошу указать проекты, которые были реализованы под вашим руководством
Все работы будет строиться строго по регламентам с отчетами, со штрафами за срывы сроков и т.д. Кто привык работать в свободном полете и не отвечать за сроки, проходите мимо
Если у вас нет опыта координации работ, опыта руководителя небольшой команды - не пишите
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