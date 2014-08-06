Срочно требуется создание сайта для тур оператора ,в короткие сроки, качественно, подобного shineup.ru. Сотрудничество с дальнейшей поддержкой.
Создание сайта с функцией хранения файлов
Необходимо сделать сайт для фирмы, которая занимается отправкой отчетов в контролирующие органы за другие компании. Пример сайта, которым можно посмотреть, где есть тот же самый функционал, внизу есть ссылка.
Сайт должен заключать в себе, пару информационных страниц, для описания деятельности компании, и вспомогательную информацию для пользователей (информацией, сайт наполним сами).
Основная же функция которая должна быть на сайте, и является так сказатю ключевой функцией, это Личный кабинет, в набор функций которого, должно входить:
1. Регистрация личного кабинета, пользователей самостоятельно.
2. При заходе в личный кабинет, пользователь может создать свою компанию. Это необходимо так как, некоторые пользователи отправляют отчетность за несколько организаций, соответственно что бы не было путаницы, нужно что бы в личном кабинете, были своего рода субкабинеты для каждой из них организаций.
3. На каждую организацию пользователь должен заполнить анкету, в которую он вводит реквизиты этой организации, которые будут нужны для других функций, описанных ниже. И для информационного характера.
4. После того как клиент создал страницу на свою компанию, на основе тех реквизитов которые он заполнил в анкете, он должен иметь возможность распечатать доверенность, на основе шаблона (нами предоставленный), в которую уже будут забиты данные его компании, которые он уже заполнил в анкете.
5. После того он распечатает доверенность и подпишет, необходимо что бы там же он мог загрузить скан этой доверенности. Так как она нужна нам в электронном виде с его подписями.
\\\После, так сказать его настройка личного кабинета готова, и теперь пользователь должен иметь возможность, воспользоваться основной функцией сайта, а именно отправкой отчета, и о том как это должно выглядеть:
1. Клиент, заходит на сайт, вводить свои логин и пароль, после выбирает одну из компаний которую он создал у себя в личном кабинете.
2. Теперь клиент нажимает отчетность, где приведен список уже отправленных им отчетности со статусами этих отчетов (об этом будет ниже, что за статусы и т.д.)
3. И где нить сверху нажимает: "Отправить отчет"
4. После выбирает из списка (который надо что бы Администратор мог редактировать, так как часто названия и виды отчетов меняются) форму отчетности, и отчетный период (год и какой квартал)
5. Теперь пользователь загружает саму отчетность, в формате XML.
6. В итоге пользователь вводит еще раз пароль, и фаил с отчетностью загружается на сайт, и от пользователя теперь пока что ничего не зависит.
7. Администратор видит что пользователь загрузил фаил с отчетностью, и скачивает его. Для того что бы его отправить в контролирующий орган. И при этом администратор менять статус отчетности, что бы пользователь видел процесс (список всех статусов напишу ниже).
8. После того как Администратор отправил отчетность, он в итоге получает несколько электронных файлов в разных форматах. Это является подтверждением того что отчетность отправлена и контролирующий орган (например налоговая) приняла отчетность. Эти файлы Администратор загружает на сайта, что бы пользователь мог скачать их.
И по сути все :-)
Список статусов для отчетности:
Ожидает - отчетность загружена и готова к отправке;
Отправлена - отчетность поставлена в очередь на отправку, ожидается получение "Подтверждение даты отправки";
Получена - отчетность зарегистрирована, получена "Квитанция о приёме";
Сдана - отчетность успешно сдана, получено "Извещение о вводе";
Отказ - получен отказ в приёме отчетности, основания смотреть в полученном отчёте;
Уточнение - отчетность принята, но содержит ошибки, требуется отправить корректирующий отчёт.
PS
надо что бы файлы все хранились, и те которые загружает пользователь и те которые загружает администратор, и надо что бы доступ к ним имел только только пользователь который его загрузил, и администратор.
для ознакомления можно посмотреть сайт meganalog.ru, там все что нам нужно, правда с некоторыми изменениями, так как они отправляют отчеты почему то только в налоговую, а мы во все контролирующие органы. Там можно зарегистрировать, ввеси любые данные, в качестве доверенности загрузить вообще любой фаил. И ознакомиться с их функциями :-)
если есть вариант использовать готовую CMS в которую вы сможете внедрить все эти функции, то как вариант тоже возможен. К сожалению не очень ознакомлен с работой сайтов и их написанием, поэтому сложно судить как лучше реализовать сайт.
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