Сайт визитка (очень простой)

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Закрыт11 заявок257 просмотров

нужно создать сайт визитку, с одной страничкой, дизайн просто какую-то картинку типа сайт в разработке, сайт должен уметь показывать следующее: какой пользователь в ВК перешел ко мне на сайт, планирую разместить этот сайт в вконтакте в поле сайт.

11 лет назад
demidenko_d
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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