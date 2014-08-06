Сайт визитка (очень простой)

нужно создать сайт визитку, с одной страничкой, дизайн просто какую-то картинку типа сайт в разработке, сайт должен уметь показывать следующее: какой пользователь в ВК перешел ко мне на сайт, планирую разместить этот сайт в вконтакте в поле сайт.