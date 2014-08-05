Добрый день ,необходимо создать сайт на ворд прес. Напишите, пожалуйста примерные стоимости от и до на сайт , с дизайном и отдельно за верстку без дизайнера , если есть бриф на ...
Грамотный Лэндинг и продвижение
Создать современный грамотный Лэндинг с учетом дальнейшего эффективного продвижения. Посчитать и оптимизировать продвижение в яндекс директе и гугле на 3 месяца.
Пожелания : кроме обычного набора, должен быть слайдер предположительно 20-30 картинок (возможно разобьем по разделам), возможность размещения видеофайлов, обратная связь, онлайн консультант ( под вопросом), фишки и инициатива приветствуется.
Цель: на первое время 5-10 заказов в месяц.
Сфера деятельности очень плотная: продажа итальянской мебели на заказ (без образцов только по каталогам). Упор нужно сделать на проектируемые товары:
1 Шкафы для одежды
2 гардеробные комнаты
3 межкомнатные перегородки и двери
4 кухни
Зонапродвижения-Москва. Убедительно прошу оценивать свои возможности, мне нужен комплексный подход.
Обязательно указывайте бюджет (на продвижение отдельно), заявки без бюджета рассматриваться не будут, цена ИМЕЕТ значение.
в первую очередь рассматриваются заявки с портфолио.
Нужна помощь в создании тех. задания
Заявки фрилансеров
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