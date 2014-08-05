Грамотный Лэндинг и продвижение

Создать современный грамотный Лэндинг с учетом дальнейшего эффективного продвижения. Посчитать и оптимизировать продвижение в яндекс директе и гугле на 3 месяца.

Пожелания : кроме обычного набора, должен быть слайдер предположительно 20-30 картинок (возможно разобьем по разделам), возможность размещения видеофайлов, обратная связь, онлайн консультант ( под вопросом), фишки и инициатива приветствуется.

Цель: на первое время 5-10 заказов в месяц.

Сфера деятельности очень плотная: продажа итальянской мебели на заказ (без образцов только по каталогам). Упор нужно сделать на проектируемые товары:

1 Шкафы для одежды

2 гардеробные комнаты

3 межкомнатные перегородки и двери

4 кухни

Зонапродвижения-Москва. Убедительно прошу оценивать свои возможности, мне нужен комплексный подход.

Обязательно указывайте бюджет (на продвижение отдельно), заявки без бюджета рассматриваться не будут, цена ИМЕЕТ значение.

в первую очередь рассматриваются заявки с портфолио.

Нужна помощь в создании тех. задания