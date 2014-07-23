Есть высокая мебель-гардеробная, нужно оснастить ее мобильной лестницей. Мобильной: это значит она должна перемещаться на колесах вдоль гардеробной по рельсу-треку и должна быть съемной, тк треков будет 4 шт , а для них 2 лестницы. Описание: ...
- Интерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт3 года назад
/конструктор мебели/ Нужны чертежи деталей с присадками и кромкой, ух перечень для распила с указанием кромки, и список фурнитуры. шкаф в нише без задней стенки, крепежи полок с фиксацией наhttps://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?ID=185549 без фиксации- на полкодержатель ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен6 лет назад
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Нужна обработанная фотография в формате cdr (вектор) , плюс контур файла (изображения) для печати 3D на стекле. образец фото прилагаю нужна такая-же только с вышеописанными условиями, на цветах обязательно должен быть оранжевый цвет. печататься ...Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Создать современный грамотный Лэндинг с учетом дальнейшего эффективного продвижения. Посчитать и оптимизировать продвижение в яндекс директе и гугле на 3 месяца. Пожелания : кроме обычного набора, должен быть слайдер предположительно 20-30 картинок (возможно разобьем по ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Разработать 2 логотипа и фирменный цвет (цвета) 1 ый логотип: для компании производящей мебель на заказ, работающей как ателье мебели (МебельАтелье) сайт http://mebelatelie.tiu.ru/ 2-ой логотип: для интернет-магазина " Gutamebel", продающего мебель производства Италии.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад