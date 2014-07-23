unclez

Игорь unclez

 
55 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Сдвижная лестница для гардеробнй. Разработать чертежи.

    Есть высокая мебель-гардеробная, нужно оснастить ее мобильной лестницей. Мобильной: это значит она должна перемещаться на колесах вдоль гардеробной по рельсу-треку и должна быть съемной, тк треков будет 4 шт , а для них 2 лестницы. Описание: ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Деталировка мебели с присадками

    /конструктор мебели/ Нужны чертежи деталей с присадками и кромкой, ух перечень для распила с указанием кромки, и список фурнитуры. шкаф в нише без задней стенки, крепежи полок  с фиксацией наhttps://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?ID=185549      без фиксации- на полкодержатель ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать фото в формате CDR

    $20

    Нужна обработанная фотография в формате cdr (вектор) , плюс контур файла (изображения) для печати 3D на стекле. образец фото прилагаю нужна такая-же только с вышеописанными условиями, на цветах обязательно должен быть оранжевый цвет. печататься ...

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Грамотный Лэндинг и продвижение

    Создать современный грамотный Лэндинг с учетом дальнейшего эффективного продвижения. Посчитать и оптимизировать продвижение в яндекс директе и гугле на 3 месяца. Пожелания : кроме обычного набора, должен быть слайдер предположительно 20-30 картинок (возможно разобьем по ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать 2 логотипа

    $50

    Разработать 2 логотипа и фирменный цвет (цвета) 1 ый логотип: для компании производящей мебель на заказ, работающей как ателье мебели (МебельАтелье) сайт http://mebelatelie.tiu.ru/ 2-ой логотип: для интернет-магазина " Gutamebel", продающего мебель производства Италии.

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
men_tat
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Деталировка мебели с присадками
Задача сформулирована четко, оплата проведена вовремя.
Спасибо!
Ответный отзыв
KrisBondarenko
Христина 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Разработать 2 логотипа
Очень грамотное ТЗ, своевременная оплата и всегда на на связи. Игорь отличный заказчик и хороший человек, настоятельно рекомендую к сотрудничеству.
Результатом работы доволен, по срокам работа немного растянулась. В целом все хорошо, рекомендую. Игорь.
Ответный отзыв