Есть высокая мебель-гардеробная, нужно оснастить ее мобильной лестницей. Мобильной: это значит она должна перемещаться на колесах вдоль гардеробной по рельсу-треку и должна быть съемной, тк треков будет 4 шт , а для них 2 лестницы. Описание: ...