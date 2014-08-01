Нужен лого для компании Теплоснаб24, которая занимается монтажом отопления, продажей и установкой радиаторов и отопительных котлов, желательно в лого как-то это отразить. Цифра 24 означает круглосуточную работу.
Разработать 2 логотипа
Разработать 2 логотипа и фирменный цвет (цвета)
1 ый логотип: для компании производящей мебель на заказ, работающей как ателье мебели (МебельАтелье) сайт http://mebelatelie.tiu.ru/
2-ой логотип: для интернет-магазина " Gutamebel", продающего мебель производства Италии.
Выбранный исполнитель
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