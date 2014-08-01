Разработать 2 логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок302 просмотра

Разработать 2 логотипа и фирменный цвет (цвета)

1 ый логотип: для компании производящей мебель на заказ, работающей как ателье мебели (МебельАтелье) сайт http://mebelatelie.tiu.ru/

2-ой логотип: для интернет-магазина " Gutamebel", продающего мебель производства Италии.

11 лет назад
unclez
Игорь 
57 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

KrisBondarenko
Христина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Результатом работы доволен, по срокам работа немного растянулась. В целом все хорошо, рекомендую. Игорь.
Очень грамотное ТЗ, своевременная оплата и всегда на на связи. Игорь отличный заказчик и хороший человек, настоятельно рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

KrisBondarenko
Христина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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