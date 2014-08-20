Нужен лого для компании Теплоснаб24 (отопление)

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок1526 просмотров
#1$60

Нужен лого для компании Теплоснаб24, которая занимается монтажом отопления, продажей и установкой радиаторов и отопительных котлов, желательно в лого как-то это отразить. Цифра 24 означает круглосуточную работу.

11 лет назад
shushle
Елена 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад

Победитель конкурса

Sem4uk
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
#1
Крайне быстро все прислал, лишних вопросов "по воде" не задавал, всегда на связи, спокойно воспринял случайную ошибку, повлекшую задержку оплаты, а не набросился с кулаками. Хороший вообщем человек и работник
Был рад поработать с Еленой, рекомендую как ответственного заказчика,

Заявки фрилансеров

Sem4uk
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
#1

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