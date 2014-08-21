Sem4uk

Евгений Sem4uk

 
35 летРоссия/Владивосток
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Победа в конкурсах:

http://www.weblancer.net/contests/616266.html

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Отзывы заказчиков
shushle
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Нужен лого для компании Теплоснаб24 (отопление)
Крайне быстро все прислал, лишних вопросов "по воде" не задавал, всегда на связи, спокойно воспринял случайную ошибку, повлекшую задержку оплаты, а не набросился с кулаками. Хороший вообщем человек и работник
Был рад поработать с Еленой, рекомендую как ответственного заказчика,
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