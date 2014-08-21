Победа в конкурсах:
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
9 лет назад
Крайне быстро все прислал, лишних вопросов "по воде" не задавал, всегда на связи, спокойно воспринял случайную ошибку, повлекшую задержку оплаты, а не набросился с кулаками. Хороший вообщем человек и работник
Ответный отзыв
Был рад поработать с Еленой, рекомендую как ответственного заказчика,
Логотипы и Знаки
1 отзыв
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
нет рейтинга