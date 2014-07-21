Добрый день друзья! Нужен логотип для подкаста. Стиль логотипа flat. Вот пример, на который можно ориентироваться:

1) http://graphicriver.net/item/audio-bomb-logo-template/8284971?WT.ac=category_thumb&WT.z_author=martinjamez

2)http://graphicriver.net/item/audio-bomb-logo-template/8284971?WT.ac=category_thumb&WT.z_author=martinjamez

Сайт подкаста будет сделан на http://designmodo.com/flat/ по этому лого должен подходить по стилистике.

Лого обязательно в векторе! Лого может состоять только из текста или текст + картинка. На ваше усмотрение.