Качественно и в срок сделаю проект на ASP.NET MVC, Silverlight/WPF

Разрабатываю сайты, программы и веб приложения под ключ. Профессионально владею ASP.NET MVC. Так же имею хорошие знания Silverlight и WPF.

Есть большой опыт создания крупных проектов на ASP.NET MVC, Silverlight и WPF. Основной же платформой разработки для меня является ASP.NET MVC и HTML 5.

Для создания приложений, которые ориентированны на стандарты и поддержку современных браузеров я выбираю ASP.NET MVC, jQuery, HTML 5, CSS 3. Это гарантирует работу во всех популярных браузерах на множестве различный платформ!

Для создания бизнес приложений и других программ, нацеленных в первую очередь на скорость разработки и большие интерактивные возможности я выбираю технологии WPF или Silverlight. Такой подход позволяет получить максимум выгоды в скорости разработки и качестве.

К выполнению каждого проекта я подхожу ответственно и полностью посвещаю себя работе над ним. Для успешного выполнения задачи имеется полная инфраструктура. Она включает в себя: Team Foundation Server 2010, SQL Server 2008 R2, Visual Studio 2010.

Весь процесс разработки я стараюсь максимально автоматизировать. Работа над любым проектом ведется через выделенный сервер TFS. На этом сервере собираются сборки, ведется учет ошибок и задач, проводится автоматизированное тестирование, ведется контроль версий.

Вам как заказчику не нужно ломать голову о том как организовать процесс разработки, где взять выделенный сервер, какую систему контроля версий выбрать и т.д. Вся инфраструктура уже есть и готова к работе.

Выбор за вами!