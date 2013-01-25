Дизайн\графический контент для Windows 8 UI

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт3 заявки200 просмотров
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Привет, всем!

Нужен хороший дизайнер или художник для создания графического контента.

Делать будем приложение об электронике. Нужно будет рисовать электрические компоненты, схемы, платы. Рисунки должны быть в стиле - "нарисовано от руки". Возможно это не самый лучший вариант для метро приложения, по этому буду рад услышать ваши пожелания.

11 лет назад
infargis
Валерий 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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