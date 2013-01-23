Сделать редизайн WinPhone-игры

Нужно сделать редизайн игры, написанной под WinPhone

Версия на маркете написана под XNA, но редизайн следует сделать с учетом того, что реализация будет на XAML. Сейчас в игре только два языка, но будет порядка 5-6 (это следует учесть при дизайне страницы выбора языка).

Задача:

Полный редизайн, с сохранением существующих фич + дизайн сетевой игры.

Пожелания:

1. Использование Panorama;

2. Основные цвета - горячие (оттенки желтого, например помаранчевий).

Требования:

1. Опыт разработки дизайна для WinPhone