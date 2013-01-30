Ищется дизайнер на фуллтайм

Ищем опытного дизайнера-проектировщика игровых интерфейсов. Обязательны опыт разработки интерфейсов для игр и умение рисовать. Большим плюсом будет опыт работы с играми социальных сетей, опыт работы с мобильными платформами и любовь к играм! Условия работы: ...
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Ищется дизайнер, крепкий середняк, на удалённую работу фуллтайм, можем начать с парт тайма и дальше укрепляться. Важно иметь встроенное чувство перфекционизма и желание постигать направление дизайна в играх.
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