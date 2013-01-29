Дизайнер игровых интерфейсов

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт2 заявки188 просмотров
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Ищем опытного дизайнера-проектировщика игровых интерфейсов. Обязательны опыт разработки интерфейсов для игр и умение рисовать. Большим плюсом будет опыт работы с играми социальных сетей, опыт работы с мобильными платформами и любовь к играм!

Условия работы:

заработная плата обсуждается при встрече, мы уверены, что сможем сделать хорошее предложение

11 лет назад
i-kostychev
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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