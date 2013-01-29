i-kostychev

Ищем опытного дизайнера-проектировщика игровых интерфейсов. Обязательны опыт разработки интерфейсов для игр и умение рисовать. Большим плюсом будет опыт работы с играми социальных сетей, опыт работы с мобильными платформами и любовь к играм! ...
Разработчик социальных и мобильных игр Crazy Panda – молодая компания, которая уже зарекомендовала себя на мировом рынке рядом продуктов для социальных сетей и мобильных платформ. Компания входит в ТОП-3 российских разработчиков и в ТОП-30 мирового рейтинга. На сегодня продукты Crazy Panda запущены на 10 международных и российских ресурсах и переведены на 9 языков; в играх зарегистрировано более 35 миллионов пользователей.
Успех Crazy Panda – заслуга команды международных специалистов, которые работают в России, Белоруссии, Украине, Англии, Португалии. Мы не только производим качественный контент, но и обеспечиваем своим продуктам полноценную поддержку: в развитии игры от первичной разработки до выхода в сеть и ведения запущенного проекта участвуют профессионалы разных направлений, включая маркетинг, продажи и электронную коммерцию.
В нашей системе приоритетов качество преобладает над количеством; мы предпочитаем оптимизацию и развитие нескольких первоклассных продуктов поспешному внедрению в один сегмент за другим.
Компания финансово самостоятельна, успешна и стремительно растет. Мы всегда рады приветствовать в команде профессионалов, с которыми сможем сделать еще больше!
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