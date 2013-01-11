Сделать редизайн Android-игры

Требования к дизайнеру: Веб-дизайнер с опытом разработки веб-дизайна крупных и успешных сервисов для бизнеса (который выходит за рамки интенет-магазинов с барахлом). Разработка в Adobe Photoshop Дисциплина - выполнение работы в оговоренные сроки и согласованный объем, быстрые изменения по ...
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Нужно сделать редизайн игры, написанной под android
https://play.google.com/store/apps/details?id=poskladam.ru.jigsaw&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsInBvc2tsYWRhbS5ydS5qaWdzYXciXQ..
Опыт создания интерфейсов под игр приветствуется.
Нужен дизайн игрового поля.
Рамки под карточки
Дизайн формы установок.
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