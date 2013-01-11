Отрисовать набор иконок для интерфейса программы

Требования к дизайнеру: Веб-дизайнер с опытом разработки веб-дизайна крупных и успешных сервисов для бизнеса (который выходит за рамки интенет-магазинов с барахлом). Разработка в Adobe Photoshop Дисциплина - выполнение работы в оговоренные сроки и согласованный объем, быстрые изменения по ...