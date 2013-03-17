Дизайн для 2d игры (без наворотов и флеша )

$250
Дизайн интерфейсов и игрЗавершен9 заявок289 просмотров
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Привет

нужен дизайнер, который сможет срочно перерисовать дизайн игры для 2d игры без наворотов и флеша, с квадратными кнопками. Игра и дизайн очень простые, к тому же уже все примеры сделаны, нужно будет просто перерисовать - лого игры, картинки для интернет сайта, ярлык для рабочего стола, баннеры (простые в jpg и многое другое, все будет перечислено в ТЗ, который мы вместе обсудим и сделаем перед началом работы) и кое что другое.

Самая сложная часть работы это карта игры. Нужно самостоятельно придумать\найти возможность создания топографической/географической карты мира (лучше всего вида со спутника без городов). Есть специальная программа для этого, но если есть идеи и опыт в создании карт другими способами, я не против.

Работа само по себе не сложная, я буду постоянно на скайпе, что бы помогать и разъяснять все детали.

11 лет назад
MaxRiga
Максим 
45 летКанада
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Spirit_Urban
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$250
14 дней
Виталий отличный и исполнительный работник, хороший и приятный человек. Никогда не жаловался, если нужно переделать или доделать работу, всегда старался сделать два или больше примера для сравнения. Честно предупреждал и рассказывал, если есть задержки, которые впоследствии старался наверстать интенсивной работой. Не лезет с лишними предложениями, и проявляет креатив когда его просят. Рекомендую!
Ответственный работодатель, всегда платит вовремя. По человечески с Максимом, работать приятно и интересно. Также мне нравится что вносит конкретные предложения, которые помогали мне работу сделать еще лучше.
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