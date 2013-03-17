Дизайн для 2d игры (без наворотов и флеша )

Привет

нужен дизайнер, который сможет срочно перерисовать дизайн игры для 2d игры без наворотов и флеша, с квадратными кнопками. Игра и дизайн очень простые, к тому же уже все примеры сделаны, нужно будет просто перерисовать - лого игры, картинки для интернет сайта, ярлык для рабочего стола, баннеры (простые в jpg и многое другое, все будет перечислено в ТЗ, который мы вместе обсудим и сделаем перед началом работы) и кое что другое.

Самая сложная часть работы это карта игры. Нужно самостоятельно придумать\найти возможность создания топографической/географической карты мира (лучше всего вида со спутника без городов). Есть специальная программа для этого, но если есть идеи и опыт в создании карт другими способами, я не против.

Работа само по себе не сложная, я буду постоянно на скайпе, что бы помогать и разъяснять все детали.