Переработать текущий интерфейс.

$1000
Дизайн интерфейсов и игрЗавершен2 заявки321 просмотр
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Здравствуйте!

Собран бета интерфейс для тестирования функций системы.

Он не оптимизирован, просто выполнен для программистов на скорую руку.

Задача: пройтись по всем функциям, оптимизировать логику перемещения.

Внимательно относимся к переходам пользователей, всё лишнее отсекаем.

Работа в прямом Эфире вместе со мной, в течении выходных дней.

Сдача работы - вечер воскресенья.

11 лет назад
BrezeNT
70 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
jusonok
Юлия 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$777
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Это был интересный опыт. Все четко и слаженно!
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