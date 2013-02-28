50 уровней игры

Нужно сделать редизайн игры, написанной под WinPhone Версия на маркете написана под XNA, но редизайн следует сделать с учетом того, что реализация будет на XAML. Сейчас в игре только два языка, но будет порядка 5-6 (это ...
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Здравствуйте.
Требуется придумать и сделать черновые наброски 50 уровней для игры.
Описание и требования к игре вышлю по требованию.
Оплата после каждых 5 уровней.
Жду предложений.
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