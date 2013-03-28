Требуется верстка и создание самого сервиса. Кратко о сути сервиса: пользователь формирует некий список, который является фильтром. На основе этого списка показываются подходящие результаты. Сейчас есть: - Подробное ТЗ (https://docs.google.com/document/d/1ZV4gSKdPpJdZOgBT_sMBI94bJn2VO60EwkAWr3U3YI0/edit?usp=sharing) - Дизайн ...
Проектирование интерфейса - один из самых важных шагов в разработке любых проектов. Начиная с этого этапа вы сэкономите себе кучу времени и денег в дальнейшем. На выходе вы получите подробный динамический html прототип с описанием всех страниц.
Портфолио: http://be.net/7olmen
Почта: [email protected]
Чем занимаюсь:
Написание ТЗ
Проектированием сайтов (мобильные версии в том числе).
Проектированием интерфейсов мобильных приложений (android, ios и тд)
Анализом сайтов и приложений (на предмет удобства их использования и советами по улучшению)
- HTML-верстка12 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сделать дизайн для онлайн сервиса, который будет помогать в выборе подходящего рецепта для кальяна. Требования к исполнителю: - наличие портфолио с работами - Наличие отзывов - Быть знакомым с «кальянной ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте, требуется логотип к онлайн сервису, который будет помогать в выборе подходящего микса для кальяна. Требования к исполнителю: - наличие портфолио с работами - Наличие отзывов - Быть знакомым с ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Создание уникального сета из 40 векторных иконокИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад