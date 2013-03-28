Trixxxer

Анатолий Trixxxer

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Проектировщик интерфейсов / дизайнер взаимодействия

Проектирование интерфейса - один из самых важных шагов в разработке любых проектов. Начиная с этого этапа вы сэкономите себе кучу времени и денег в дальнейшем. На выходе вы получите подробный динамический html прототип с описанием всех страниц.

Портфолио: http://be.net/7olmen

Почта: [email protected]

Чем занимаюсь:

Написание ТЗ

Проектированием сайтов (мобильные версии в том числе).

Проектированием интерфейсов мобильных приложений (android, ios и тд)

Анализом сайтов и приложений (на предмет удобства их использования и советами по улучшению)

  • Верстка и программирование кальянного сервиса

    Требуется верстка и создание самого сервиса. Кратко о сути сервиса: пользователь формирует некий список, который является фильтром. На основе этого списка показываются подходящие результаты. Сейчас есть: - Подробное ТЗ (https://docs.google.com/document/d/1ZV4gSKdPpJdZOgBT_sMBI94bJn2VO60EwkAWr3U3YI0/edit?usp=sharing) - Дизайн ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для кальянного сервиса

    Требуется сделать дизайн для онлайн сервиса, который будет помогать в выборе подходящего рецепта для кальяна. Требования к исполнителю: - наличие портфолио с работами - Наличие отзывов - Быть знакомым с «кальянной ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип для кальянного сервиса

    $50

    Здравствуйте, требуется логотип к онлайн сервису, который будет помогать в выборе подходящего микса для кальяна. Требования к исполнителю: - наличие портфолио с работами - Наличие отзывов - Быть знакомым с ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Дизайн для кальянного сервиса
Отличный заказчик! Рекомендую!
Сделала быстро, мысль и идею уловила быстро. Поправки, возникающие по ходу работы учитывала. В целом - доволен.
Ответный отзыв
allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$45
10 баллов
11 лет назад
Логотип для кальянного сервиса
Все замечательно, сотрудничеством доволен. Всем - кому лишь предстоит взаимодействовать с Анатолием в рабочем ключе - мои рекомендации.
Предложил 3 интересных идеи. В целом, работа была предоставлена в срок, результат понравился.
Ответный отзыв
HAMeleon-ART
Анатолий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$240
10 баллов
12 лет назад
Создание сета иконок
Только положительные впечатления от сотрудничества. Четкое тз,адекватные правки,своевременная оплата, рекомендую!
Сделал все быстро, качественно и за оговоренное время.
Ответный отзыв