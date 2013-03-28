Проектировщик интерфейсов / дизайнер взаимодействия

Проектирование интерфейса - один из самых важных шагов в разработке любых проектов. Начиная с этого этапа вы сэкономите себе кучу времени и денег в дальнейшем. На выходе вы получите подробный динамический html прототип с описанием всех страниц.

Портфолио: http://be.net/7olmen

Почта: [email protected]

Чем занимаюсь:

Написание ТЗ

Проектированием сайтов (мобильные версии в том числе).

Проектированием интерфейсов мобильных приложений (android, ios и тд)

Анализом сайтов и приложений (на предмет удобства их использования и советами по улучшению)