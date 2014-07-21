Логотип для фотографа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка88 просмотров

Создание логотипа для фотографа.

11 лет назад
baskot
Галина 
42 года
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$50
1 день
Очень довольна результатом работы! Всё качественно и в срок. Очень трудно выбрать из предложенных вариантов, все красивые. Буду сотрудничать с Ольгой и в будущем.
Галина отличный заказчик - четкое ТЗ, знает чего хочет, всегда на связи, мгновенная оплата. Большое спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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