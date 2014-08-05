Нужен сайт

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт64 заявки396 просмотров

Нужен сайт, взамен этого http://www.studia-am.ru/ на хорошем движке, с хорошим дизайном под ключ. ТЗ будет предоставлено

Писать только в проект

11 лет назад
ST-A
52 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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