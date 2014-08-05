Добрый день ,необходимо создать сайт на ворд прес. Напишите, пожалуйста примерные стоимости от и до на сайт , с дизайном и отдельно за верстку без дизайнера , если есть бриф на ...
Нужен сайт
Нужен сайт, взамен этого http://www.studia-am.ru/ на хорошем движке, с хорошим дизайном под ключ. ТЗ будет предоставлено
Писать только в проект
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