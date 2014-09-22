Создание сайта под ключ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен35 заявок320 просмотров

сделать по дизайну как http://german.kz/

сделали новый логотип теперь сайт поменяем.

контент не меняется,

необходимо добавить

1. обратный звонок

2. сделать расположение кнопок как на http://german.kz/

3. прокрутку новостей

4. нормально оформить карту расположения компании и фото расположения

11 лет назад
Sunray14
39 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$250
14 дней
Добрый день! Работа с Алексеем мне понравилась и как со специалистом и с человеком. Хоть с моей стороны, и заказчик был капризный - мне понравилось, что Алексей до последнего всегда оставался на коммуникации и писал рекомендации как лучше сделать или куда обратить внимание. Мне понравлюсь что в процессе сотрудничества –Алексей объяснял какие-то моменты которые нам обычным людям непонятны что помогало правильно реагировать. Когда ему было необходимо уехать куда то предоставлял нам ответственное лицо с кем можно было вести дальше работу. Проект завершён успешно - Рекомендую этого специалиста.
Сотрудничество состоялось успешно. Несмотря на все сложности и особенности проекта, с помощью Варвары мы их преодолели и вышли на желаемый результат, за что Варваре спасибо. Коммуникация всегда была стабильная, оплаты в срок. Желаю Варваре успехов и удачи.

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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