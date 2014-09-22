Создание сайта под ключ

Добрый день! Работа с Алексеем мне понравилась и как со специалистом и с человеком. Хоть с моей стороны, и заказчик был капризный - мне понравилось, что Алексей до последнего всегда оставался на коммуникации и писал рекомендации как лучше сделать или куда обратить внимание. Мне понравлюсь что в процессе сотрудничества –Алексей объяснял какие-то моменты которые нам обычным людям непонятны что помогало правильно реагировать. Когда ему было необходимо уехать куда то предоставлял нам ответственное лицо с кем можно было вести дальше работу. Проект завершён успешно - Рекомендую этого специалиста.