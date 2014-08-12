Артур просто молодец в работе! Соблюдает сроки, четко ставит вопросы прежде чем начать работу (предлагает лучшие варианты для решения задачи с точки зрения технической части и визуальной), Рекомендую его как специалиста, мне нравится его стиль работы ведь это моя не первая работа с ним! Он всегда онлайн, всегда ответит и даже больше поможет чем ожидаешь от него. Его не нужно ждать! Он терпелив и усидчив! Совет ! Готовьте весь материал к сайту, пропишите ТЗ и вышлите Артуру - он сделает за короткий срок уже первый вариант, и поверьте он Вам уже понравится! Вы удивитесь как же так! Вам захочется работать с этим специалистом - и заплатить ему больше! Артур не подведет - в этом я убедилась на практике! Кстати я уже готовлю новое Т.З. чтобы сделать с ним еще один сайт!