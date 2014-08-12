Основная задача создать фильтры. По категориям: [b]1. [/b]Легковыешины, [b]ФИЛЬТР подбор по характеристикам, подбор по авто [/b] [b]2. [/b]Коммерческие шины, [b]ФИЛЬТР подбор по характеристикам, подбор по авто [/b] [b]3. [/b]Индустриальныешины, [b]ФИЛЬТР подбор похарактеристикам, подбор по авто [/b] [b]4. [/b]Грузовыешины, ...
- Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $300
Описание в приложении . Поставка качественного и современного оборудования известных брендов в сфере отопления, водоснабжения. Проектирование, монтаж и сервисное обслуживание.Завершен5 лет назад
Нужно создать сайт магазин, основа сайта manbox.ru По сути нужен такой же сайт, с другими логотипами. Форма оплаты нужна будет не сразу. Возможность добавлять и убирать товары. Маркировать товары такими марками как "акция" "Новое" "ХИТ" Для начала нужна форма типа ...Интернет-магазины26 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Необходимо разработать новый сайт для театральной сферы, основная задача: + это привязка сайта платежной системе пайбокс. + возможно покупки билета онлайн, (чтобы на почту приходил билет и клиент мог его распечатать) + удобное заполнение нового репертуара. Имеется скелет сайта он ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
создать сайт для доставки суши и пиццы. подробное ТЗ вышлю в личкуЗавершен8 лет назад
- $80
http://goldberry.kz/ - Сайту 4 года он стоит на друпале (версия не знаю какая), необходимо внести дополнения на сайт. Прошу откликнуться кто работает на это платформе и умеет ее использовать. компания сейчас не готова делать новый сайт, ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
согласно ТЗ сделать лендинг, пример как 24карата.kzЗавершен8 лет назад
- $230
Есть сайт уже, но он выполнен на самописной системе которая не позволяет продвигать сайт . принято решение создать новый и заполнить его товарами с возможностью оформить суши или пиццу доставка. Посоветуйте на какой платформе лучше делать такой ...Закрыт8 лет назад
- $200
создать лендинг тз прилагаю. дизайн будет исходя из логотипа, а так в основном то что в тз написано и вложено срок 5 днейЗавершен9 лет назад
- $400
Разработка нового сайта. Необходимо достичь: увеличение посещаемости, продвижение конкретных продуктов и услуг. Бренд – Krinner. Ориентир при создании – http://www.schraubfundamente.de/en/, необходимо приблизиться максимально к оригиналу по цветовому решению и размещению блоков. Целевая аудитория – мужская, ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
сделать по дизайну как http://german.kz/ сделали новый логотип теперь сайт поменяем. контент не меняется, необходимо добавить 1. обратный звонок 2. сделать расположение кнопок как на http://german.kz/ 3. прокрутку новостей 4. нормально оформить карту расположения компании и фото расположенияЗавершен9 лет назад
- $250
Структура сайта не меняется, контент сайта тоже. выполнен сайт старый на Joomla и на нем отдаем предпочтения. В с связи с улучшением логотипа -меняем сайт, и вносим некие улучшения. сайт визитка: состоит из 9-10 страниц. цвета ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Задача: сделать имеющейся сайт - более современным, удобным по расположению меню, стильным и приятным для просмотра. использовать можно как шаблон сайта в основных цветах: синий, голубой, желтые элементы. Содержание текстов и фото меняться не ...Завершен9 лет назад