Sunray14

Варвара Еркина Sunray14

 
38 летКазахстан/Алматы
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Есть новые проекты!
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Интернет магазин ШИН на MODx

    Основная задача создать фильтры. По категориям: [b]1.       [/b]Легковыешины, [b]ФИЛЬТР          подбор по характеристикам,        подбор по авто [/b] [b]2.       [/b]Коммерческие  шины, [b]ФИЛЬТР        подбор по характеристикам,        подбор по авто [/b] [b]3.       [/b]Индустриальныешины,  [b]ФИЛЬТР        подбор похарактеристикам,        подбор по авто [/b] [b]4.       [/b]Грузовыешины, ...

    MODX
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт под ключ ids

    $300

    Описание в приложении . Поставка качественного и современного оборудования известных брендов в сфере отопления, водоснабжения. Проектирование, монтаж и сервисное обслуживание.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать сайт магазин

    Нужно создать сайт магазин, основа сайта manbox.ru По сути нужен такой же сайт, с другими логотипами. Форма оплаты нужна будет не сразу. Возможность добавлять и убирать товары. Маркировать товары такими марками как "акция"  "Новое"  "ХИТ" Для начала нужна форма типа ...

    Интернет-магазины26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт для театра

    $200

    Необходимо разработать новый сайт  для театральной сферы,  основная задача: + это привязка сайта  платежной системе пайбокс.  + возможно покупки билета онлайн, (чтобы на почту приходил билет  и клиент мог  его распечатать) + удобное заполнение нового репертуара. Имеется скелет сайта  он ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обновить сайт на ДРУПАЛЕ

    $80

    http://goldberry.kz/ - Сайту 4 года он стоит на друпале (версия не знаю какая), необходимо внести дополнения на сайт. Прошу откликнуться кто работает на это платформе и умеет ее использовать. компания сейчас не готова делать новый сайт, ...

    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт суши сделать с нуля

    $230

    Есть сайт уже, но он выполнен на самописной системе которая не позволяет продвигать сайт . принято решение создать новый и заполнить его товарами с возможностью оформить суши или пиццу доставка. Посоветуйте на какой платформе лучше делать такой ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта под ключ криннер на Джумгле

    $400

    Разработка нового сайта. Необходимо достичь: увеличение посещаемости, продвижение конкретных продуктов и услуг. Бренд – Krinner. Ориентир при создании – http://www.schraubfundamente.de/en/, необходимо приблизиться максимально к оригиналу по цветовому решению и размещению блоков. Целевая аудитория – мужская, ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта под ключ

    $250

    сделать по дизайну как http://german.kz/ сделали новый логотип теперь сайт поменяем. контент не меняется, необходимо добавить 1. обратный звонок 2. сделать расположение кнопок как на http://german.kz/ 3. прокрутку новостей 4. нормально оформить карту расположения компании и фото расположения

    Логотип для сайта
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Ребрендинг сайта новый логотип

    $250

    Структура сайта не меняется, контент сайта тоже. выполнен сайт старый на Joomla и на нем отдаем предпочтения. В с связи с улучшением логотипа -меняем сайт, и вносим некие улучшения. сайт визитка: состоит из 9-10 страниц. цвета ...

    JoomlaЛоготип для сайтаСайт-визитка
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переделка старого сайта под ключ

    $250

    Задача: сделать имеющейся сайт - более современным, удобным по расположению меню, стильным и приятным для просмотра. использовать можно как шаблон сайта в основных цветах: синий, голубой, желтые элементы. Содержание текстов и фото меняться не ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Сайт под ключ ids
Отличное сотрудничество с Варварой и интересный проект. Спасибо!
Замечательная работа! я уже несколько лет сотрудничаю с Артуром. Все четко, оперативно, качественно! Очень рекомендую данного специалиста! перед началом работы задаются четкие вопросы, собирается материал и реализовывается.
Ответный отзыв
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Сайт под ключ
Спасибо за очередной интересный проект!
Рекомендую специалиста. так как работаю не первый раз, продолжаю получать удовольствие от работы. задает четкие вопросы, делает четко работу и рекомендует как сделать лучше. Хотите реализовать проект без сбоев и промедлений, то вам именно сюда. Следующие работы буду делать именно с этим специалистом.
Ответный отзыв
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$300
10 баллов
8 лет назад
Лендинг для обручальных колец
Спасибо Варваре за добрые слова :) Работаем не в первый раз, и надеюсь не в последний. Отличный заказчик, который понимает, что хочет получить, и может объяснить это исполнителю. Спасибо за интересный проект.
Артур просто молодец в работе! Соблюдает сроки, четко ставит вопросы прежде чем начать работу (предлагает лучшие варианты для решения задачи с точки зрения технической части и визуальной), Рекомендую его как специалиста, мне нравится его стиль работы ведь это моя не первая работа с ним! Он всегда онлайн, всегда ответит и даже больше поможет чем ожидаешь от него. Его не нужно ждать! Он терпелив и усидчив! Совет ! Готовьте весь материал к сайту, пропишите ТЗ и вышлите Артуру - он сделает за короткий срок уже первый вариант, и поверьте он Вам уже понравится! Вы удивитесь как же так! Вам захочется работать с этим специалистом - и заплатить ему больше! Артур не подведет - в этом я убедилась на практике! Кстати я уже готовлю новое Т.З. чтобы сделать с ним еще один сайт!
Ответный отзыв
Randols
Игорь 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$300
10 баллов
8 лет назад
Сайт суши сделать с нуля
Все обговорено. Спасибо
Пересмотрели работу по проекту. Все коррективы - устранены в срок. Рекомендую оговаривать сроки - детально.
Ответный отзыв
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Лендинг курсы анг. языка
Второй проект с Варварой прошел не менее успешно, чем первый. Спасибо за отличное сотрудничество!
Уже второй раз работаю с Артуром и все нравиться! оплату мы немного затянули, но уже готовы сделать заказ нового сайта. Спасибо! рекомендую работать с этим специалистом.
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