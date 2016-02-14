Сайт под ключ

Рекомендую специалиста. так как работаю не первый раз, продолжаю получать удовольствие от работы. задает четкие вопросы, делает четко работу и рекомендует как сделать лучше. Хотите реализовать проект без сбоев и промедлений, то вам именно сюда. Следующие работы буду делать именно с этим специалистом.