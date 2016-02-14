Сайт под ключ

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка110 просмотров

создать сайт для доставки суши и пиццы.

подробное ТЗ вышлю в личку 

9 лет назад
Sunray14
39 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$200
7 дней
Рекомендую специалиста. так как работаю не первый раз, продолжаю получать удовольствие от работы. задает четкие вопросы, делает четко работу и рекомендует как сделать лучше. Хотите реализовать проект без сбоев и промедлений, то вам именно сюда. Следующие работы буду делать именно с этим специалистом.
Спасибо за очередной интересный проект!

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доделать сайт на Wordpress

    Необходимо доделать начатый сайт (нынешнее состояние можно посмотреть тут cl12371.tmweb.ru ). Оригинальный сайт, который переделываем http://domstroy-remont.com/, содержание нового сайта практически аналогичное, нужно будет перенести информацию (текстовую, фото + калькулятор ремонта) со старого сайта на новый.  Интересует ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен лендинг

    Доброго времени. Нужен лендинг "под ключ" (на вордпресе). Тема: обмерные работы. (obmery-zamery.ru - здесь подробно раскрыта тема) Оплата по факту согласования на вашем хостинге с последующем перемещением на мой хост. Предложите ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт с видео и текстовыми материалами типа портал/база данных под ключ

    [table]Сайт представляет с собой базу видео и текстовых материалов по школьной программе. Отдаленно похожий сайт - http://interneturok.ru. Соответственно, целевая аудитория: 85-90% школьники 7-11 класс, и 10-15% - репетиторы и преподаватели. На сайте должна функционировать строка поиска, ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • ISP Billmanager 5 + сайт-витрина

    ПРивет уважаемый All ! Ищу человека с опытом разработки сайта- витрины для IspBillmanager 5, тот что стандартный - мрачноватый, не нравится, надо чего нить более адекватное. Цены не в курсе - озвучивайте ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Одностранничный сайт

    $50

    Добрый день! Интересует одностраничный сайт! Интересует переделать: http://xn-------43dcba4bxacnocge6ajk0a0d2au7gvd.xn--90ais/ Нужно чтобы было так, можно точную копию но добавить пару моих идей: http://kitmebel.com.ua/ Сроки 3-5 дней работаю без предоплаты и четко!

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт под ключ по недвижимости

    Нужен сайт под ключ по аренде, продаже, покупки недвижимости. Сайт должен быть простой и удобный в голубых-синих тонах. Так же нужен логотип примеры evo.spb.ru an-adres.ru andobromir.ru

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад