Интернет магазин ШИН на MODx

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок184 просмотра
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Основная задача создать фильтры.

По категориям:

1.       Легковыешины, ФИЛЬТР          подбор по характеристикам,        подбор по авто

2.       Коммерческие  шины, ФИЛЬТР        подбор по характеристикам,        подбор по авто

3.       Индустриальныешины,  ФИЛЬТР        подбор похарактеристикам,        подбор по авто

4.       Грузовыешины, ФИЛЬТР        подбор по характеристикам,        подбор по авто

5.       Диски. ФИЛЬТР        подбор по характеристикам,        подбор по авто

6.       Аккумуляторы фильтр  

Срок сдачи работы  3 -4 недели.  

пример сайта   https://ecar.kz/  стоит на MODx  

MODX
5 лет назад
Sunray14
37 летКазахстан
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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