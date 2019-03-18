Создать лендинг для детективного агентстватва

нужна простая и приятная страница, которая будет визиткой агентства в в Интернет. На странице должны быть указаны услуги, схема работы, гарантии конфиденциальности, контакты. Страница должна быть адаптирована под все типы браузеров и мобильных устройств. Должен быть файл robots.txt. Дизайн подойдет и шаблонный. Также допускается анимация.