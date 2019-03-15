Создать сайт

Добрый день уважаемые фрилансеры

Нужна разработка сайта для интернет магазина, формат - каталог (без сборного заказа в корзину и без оплаты)

PSD макет с нашего дизайнера

Также прикрепляем структуру нашего сайта (коряво и от руки) во вложении

Примеры сайтов (как мы видим и наш):

https://www.maisonvalentina.net/en/

https://www.bykoket.com/

https://www.bocadolobo.com/en/

https://www.covethouse.eu

Пожалуйста, указывайте ориентировочный ценник в ответах или в личных сообщениях, так как цена будет конечно же одним из решающих факторов выбора