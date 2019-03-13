Сайт для чтения комиксов (манги)

Сайт должен включать в себя админ-панель для загрузки глав комиксов, создания новых страничек с комиксами (рейтинг, авторы, год выпуска, описание и тд), онлайн-читалку глав (скроллинг страниц), топ комиксов, последние обновления и так далее.

Цель проекта

Цель проекта заключается в создании сайта, позволяющего пользователям читать мангу (комиксы) онлайн. Манга восточный комикс (картинки)

Подробное описание и весь желаемый функционал в прикрепленном ТЗ