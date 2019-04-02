Сайт визитка

Сайты «под ключ»Завершен24 заявки304 просмотра
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Здравствуйте, нужно создать сайт-визитку (лендинг) на одну страницу для студии дизайна интерьера.

Структура страницы - https://gyazo.com/f913585f995f685cd0f64a14cf34703c

Язык - Русский

Движок - WordPress

Примеры сайтов, которые нравятся:

http://87158.lp.tobiz.net/?v=117129

https://virtueller-rundgang-3d.de/

https://www.homify.ru/specialisty/dizaynery-interiera-v-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0

http://76636.lp.tobiz.net/?v=101559

Текст, логотип и контент для блоков Проекты и Видео я предоставлю.

Срок 1 неделя.

Бюджет - не большой :)

Жду ваши предложения. Заявки без сроков и цен будут отклонены.

С ув.,

Вячеслав

5 лет назад
egoist77
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 часов назад
5 лет назад
$80
7 дней
WMZ
Спасибо Ксении за отлично проделанную работу!
Отличный заказчик. Чётко поставлена задача, всегда на связи. Мгновенная оплата. Спасибо за сотрудничество.
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