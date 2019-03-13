Сайт на WordPress на Элементор

Нужно сделать лэндинг и интернет-магазин.

Насколько подходит Элементор под обе эти задачи?

Если у вас есть свой Элементор и вы его поставите что бы нам не покупать то после окончания работ вы можете его оставить?

Пишите ваши бюджеты и условия по Элементору