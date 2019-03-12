Сделать лендинг

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок221 просмотр
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Требуется сделать лендинг/Квиз по Мокапу. 

Имеется брендбук https://static.uds.app/documents/RU/New_brand_book_UDS.pdf делать нужно по нему.

Прототип - https://xjw1mm.axshare.com

Обзор от маркетолога (10 мин) - https://youtu.be/nHSe_7aRjD8

Предпочитаю делать на конструкторе. Больше всего нравится мне ПладформаЛП, но готов рассмотреть другие варианты. 

Лендос/Квиз будет интегрироваться а АМОСРМ

5 лет назад
guest_15523804721786
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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