Описание в приложении . Поставка качественного и современного оборудования известных брендов в сфере отопления, водоснабжения. Проектирование, монтаж и сервисное обслуживание.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать лендинг/Квиз по Мокапу.
Имеется брендбук https://static.uds.app/documents/RU/New_brand_book_UDS.pdf делать нужно по нему.
Прототип - https://xjw1mm.axshare.com
Обзор от маркетолога (10 мин) - https://youtu.be/nHSe_7aRjD8
Предпочитаю делать на конструкторе. Больше всего нравится мне ПладформаЛП, но готов рассмотреть другие варианты.
Лендос/Квиз будет интегрироваться а АМОСРМ
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