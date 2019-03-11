Создание сайта

Сайты «под ключ»Закрыт41 заявка289 просмотров
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Добрый день!

От вас потребуется создать сайт примерно похожий на этот http://propusk-pro.ru/.

Тематика совпадает.  От исполнителя потребуется быть всегда на связи, работу будем выполнять оперативно. После выбора исполнителя, вышлю конкретное техзадание. 

5 лет назад
Panda676
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад