Создание сайта

Необходимо разработать сайт с внутренним кошельком с использованием приватных ключей, это основное, и обменом крипта валют, что-то типа биржи, но это не основное ВНИМТАЛЕЬНО ЧИТАЙТЕ УЛСОВИЕ Нужен человек, с опытом работы, чтобы он смог сам сделать всю ...