Обновление сайта

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок157 просмотров
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Нужно создать заново сайт желательно на платформе джумла (редактировать мне потом удобнее) с возможностью отправки сложной формы заказа.

На старом сайте можно посмотреть что примерно требуется, главную страницу желательно выполнить в виде лендинга, можно с калькулятором расчета цены, в переписке отвечу на все вопросы. 

5 лет назад
Ivanov_Oleg
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад