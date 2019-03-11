Обновление сайта

Нужно создать заново сайт желательно на платформе джумла (редактировать мне потом удобнее) с возможностью отправки сложной формы заказа.

На старом сайте можно посмотреть что примерно требуется, главную страницу желательно выполнить в виде лендинга, можно с калькулятором расчета цены, в переписке отвечу на все вопросы.