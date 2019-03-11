Необходимо разработаь сайт под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт34 заявки310 просмотров
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Есть бизнес по ремонту пластиковых окон. На данный момент пришла необходимость в разработке сайта с целью большего привлечения клиентов.

Думаю сойдет простой лендинг с формой обратоной связи и чатом на подобе jivosite.

Стек технологий готов обсуждаться, предлагайте.

Присылайте примеры работ и часовую ставку. Плюсом будет, если вы сможете взяться за разработку под ключ, от прототипов до тестирования всего сайта

5 лет назад
stepanzuev
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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