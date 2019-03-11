Необходимо разработаь сайт под ключ

Есть бизнес по ремонту пластиковых окон. На данный момент пришла необходимость в разработке сайта с целью большего привлечения клиентов.

Думаю сойдет простой лендинг с формой обратоной связи и чатом на подобе jivosite.

Стек технологий готов обсуждаться, предлагайте.

Присылайте примеры работ и часовую ставку. Плюсом будет, если вы сможете взяться за разработку под ключ, от прототипов до тестирования всего сайта